Diogo Goes apoia o comércio local e a criação de emprego

O candidato da Coligação Confiança à Presidência da Junta de Freguesia da Sé, Diogo Goes, revela mais algumas das propostas desta candidatura autárquica, que integram o programa de apoio ao comércio local e à criação de emprego a ser desenvolvido pela Confiança. A Coligação Confiança – Sé realizou ontem um novo percurso pelo coração da cidade, tendo em vista a apresentação de propostas para a revitalização e dinamização do comércio local.

De entre as várias propostas, destacam-se: a criação de uma bolsa de serviços partilhados e de apoio logístico; a criação de uma bolsa de estágios e programas de emprego local; o apoio ao empreendedorismo, através da cedência gratuita de espaços para desenvolvimento de atividades; instituição de bolsas de apoio a projetos inovadores e criativos; atribuição de prémios de mérito aos projetos que possibilitam a criação de emprego; dinamização dos espaços públicos, praças e jardins, tendo por objetivo a promoção de atividades culturais que contribuam para a dinamização do comércio local e para a oferta da animação turística; estacionamento tendencialmente gratuito ou descontos durante as horas dos eventos, em articulação com a bolsa de estacionamento do município e em parceria com associações empresariais e privados; formação e apoio à implementação de instrumentos de marketing digital no pequeno comércio; apoio no acesso a meios financeiros para a modernização, obras de beneficiação e recursos para as micro, pequenas e médias empresas; realização de feiras temáticas no espaço público, para dinamização das ruas; realização de roteiros e festivais gastronómicos; realização de um catálogo online de PME’s, para a divulgação da agenda de iniciativas ou promoções no comércio local; a descentralização dos eventos e o desenvolvimento de obras de proximidade para beneficiação dos espaços públicos e melhoria nas acessibilidades.

Ontem, além do percurso pelo comércio local, a candidatura da Confiança – Sé visitou investimentos privados na área do turismo. Diogo Goes destacou que, “mais de cinco milhões de investimento realizado pela Câmara Municipal do Funchal em programas de emprego e no apoio à economia e comércio local são demonstrativos da política de responsabilidade social da Confiança perante os bloqueios da Quinta Vigia”.

Neste sábado, a campanha da Confiança- Sé irá prosseguir com a visita ao comércio, à restauração e a estabelecimentos turísticos. O ponto de partida do será a Avenida Arriaga, junto à catedral do Funchal, prevendo-se o início pelas 9h00.