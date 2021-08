Consolidação de escarpas para “segurança” e “mitigação de riscos”

Foi apresentada uma proposta pela candidatura da Coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal, na freguesia de São Pedro, mais precisamente na Rua Velez Caroço, com vista à consolidação de sete escarpas um pouco por todo o concelho, ao longo do próximo mandato camarário. O candidato à Presidência da CMF, Miguel Silva Gouveia, explicou que “o objetivo é continuar a aprofundar o trabalho que tem sido realizado pela Autarquia ao nível da segurança e da mitigação de riscos na cidade, sendo que nos últimos anos já foram investidos sete milhões de euros para o efeito.”

Na visita, que contou com a presença do candidato à Presidência da Junta de Freguesia de São Pedro, António Gomes, e de elementos candidatos à equipa de Vereação, Miguel Silva Gouveia referiu que “a intenção da Coligação Confiança é que, já no início do próximo mandato, possamos avançar com a consolidação da escarpa sobranceira à Velez Caroço, sendo que o segundo alvo da nossa intervenção será a escarpa sobranceira à Estrada João Abel de Freitas, num troço que também regista bastante movimento automóvel, nomeadamente entre os Viveiros e a Brisa.”

Para além destas duas intervenções, constarão também do programa eleitoral da Coligação Confiança a consolidação da escarpa situada na Levada de São João, também na freguesia de São Pedro, a escarpa sobranceira à Avenida Sá Carneiro, na freguesia da Sé, a escarpa sobranceira à Rua Conde Carvalhal, na freguesia de São Gonçalo, a escarpa do Lazareto, na freguesia de Santa Maria Maior, e a escarpa sobranceira à Praia Formosa, na freguesia de São Martinho.

O candidato acrescentou que estas duas primeiras intervenções, na Rua Velez Caroço e na Estrada João Abel de Freitas, poderão contar com financiamento do POSEUR, na ordem dos 790 mil euros e de 500 mil euros, respetivamente. “As outras cinco intervenções terão ainda de passar por um processo de candidatura a fundos comunitários, seja por meio do próximo Quadro Comunitário de Apoio ou por via do Plano de Recuperação e Resiliência, mas estimamos que estas intervenções representem, no global, um investimento de 5 milhões de euros”. E concluiu que “todos estes taludes têm sido estudados e estão identificados como situações a intervencionar, no sentido de prevenir possíveis cenários de risco para a circulação de pessoas e bens. A segurança dos nossos munícipes e de todos aqueles que trabalham e visitam o Funchal continuará a ser uma prioridade do projeto que a Coligação Confiança tem para a cidade.”