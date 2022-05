Confiança ‘ajuda’ na regularização das bolsas universitárias

Na primeira oportunidade, após a abertura do ‘Espaço Confiança’ que teve por objectivo promover a proximidade com os cidadãos e o atendimento aos munícipes, a equipa de vereadores da Confiança cumpriu o prometido e abordou as questões colocadas pelos munícipes em sede de reunião do executivo.

Entre outros temas, foi abordado o assunto relacionado com as bolsas universitárias. O vereador Miguel Silva Gouveia refere que “o ano lectivo está quase a terminar e continuam por pagar metade das bolsas de estudo ao ensino superior atribuídas pela Câmara Municipal do Funchal, alegadamente por mudanças de vereadores, o que é inaceitável não só pelo aumento do custo de vida, mas também porque os estudantes universitários precisam de estabilidade quando se preparam para exames”.

No entanto, e posteriormente à intervenção de Gouveia na reunião camarária desta quinta-feira, a situação terá sido lembrada pelo executivo camarário e tendo mesmo sido enviado um e-mail aos estudantes na parte da manhã, ainda a decorrer a reunião. Ou seja, após o PAOD onde são colocados os assuntos. Segundo Miguel Silva Gouveia: «Hoje, depois dos vereadores da ‘Confiança’ questionarem em reunião de câmara sobre o atraso no pagamento das bolsas de estudo ao ensino superior, lá o executivo se dignou a enviar um e-mail a informar os estudantes universitários que a situação será regularizada “nos próximos dias”, contudo sem adiantar explicação dos motivos do atraso, nem endereçar um pedido de desculpas aos visados.

Na ‘Confiança’ ficamos satisfeitos por ter contribuído para corrigir mais esta situação, demonstrando que os funchalenses continuam a poder contar connosco», lê-se na publicação feita por Gouveia.