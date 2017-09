CMF investe 3 milhões de euros na substituição de redes de água potável

O Vereador Miguel Silva Gouveia, porta-voz da Reunião camarária de ontem no Funchal, anunciou a aprovação, por unanimidade, do projeto de execução da substituição das redes de fibrocimento de água potável ainda existentes no concelho do Funchal, por materiais mais recentes, eficazes e de acordo com as normais europeias. Serão substituídas seis redes, que abrangem quatro freguesias: São Martinho, Santo António, São Roque e Monte.

A empreitada tem um valor de cerca de 3,1 milhões de euros e será submetida a uma candidatura ao POSEUR – Programa Operacional de Sustentabilidade, Economia e Utilização de Recursos – de forma a garantir o financiamento de 85% do seu valor global.

Ainda de acordo com Miguel Silva Gouveia, foram também aprovadas a isenção de entradas nos museus municipais, no Dia Mundial do Turismo, a 27 de setembro, e a consolidação da mobilidade intercarreiras para cinco funcionários da Autarquia, que vinham desempenhando funções numa categoria que não era a sua. “Uma forma de repor a justiça e a valorização profissional destes funcionários, entre técnicos superiores e encarregados operacionais”, destacou o autarca.