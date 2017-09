Fernando Gomes na Comissão Executiva da FIFA

O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, foi nomeado pela UEFA para o “FIFA Council”, tornando-se no primeiro português a ocupar um cargo nesta estrutura.

A nomeação do dirigente português para o órgão máximo da FIFA ocorreu durante o a reunião do Comité Executivo da UEFA realizado em Nyon, na Suíça.

Fernando Gomes, de 65 anos, preside à FPF desde dezembro de 2011 e vai ocupar o cargo na FIFA até ao próximo Congresso da UEFA, anunciou o organismo que rege o futebol europeu.

Fernando Gomes em discurso direto: “Agradeço a confiança do presidente da UEFA e dos membros do Comité Executivo. Procurarei de forma construtiva continuar a focar-me nos resultados das tarefas que me são confiadas, com o sentido de missão e de responsabilidade com que desempenho todos os cargos no futebol.

Agradeço ainda, e uma vez mais, o apoio e a confiança dos sócios da FPF, sem os quais não seria possível representar Portugal ao mais alto nível nas instâncias do futebol internacional.”

Fonte: www.fpf.pt