Morreu a mulher mais rica do mundo

A herdeira da L’Oréal, Liliane Bettencourt, morreu hoje aos 94 anos, avança a Euronews.

“Liliane Bettencourt morreu esta noite em sua casa. Ela faria 95 anos a 21 de Outubro. A minha mãe morreu em paz”, escreveu a filha Françoise Bettencourt-Meyers num comunicado divulgado pela Euronews.

Liliane Bettencourt herdou a empresa, fundada em Paris em 1907, quando o pai, Eugene Schueller, morreu.

A empresa, que inicialmente chama-se L’Auréale, é actualmente uma das maiores companhias de beleza do mundo, com produtos que vão da coloração do cabelo à maquilhagem, passando pelos cuidados da pele e protecção solar.

A viúva do ex-ministro Andre Bettencourt era detentora de um terço da L’Oréal. Segundo a revista Forbes, era também a mulher mais rica do mundo, com uma fortuna na casa dos 37 mil milhões de euros. Liliane Bettencourt ficava na 14.ª posição na lista dos mais ricos.