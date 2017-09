Azores Mountain Bike Marathon volta a meter Ponta Delgada no mapa

A Câmara Municipal de Ponta Delgada e muitas das Juntas de Freguesia do Concelho apoiam a Azores Mountain Bike Marathon 2017, que se realizará já no próximo dia 24 de setembro.

Esta prova, que integra na competição da Taça do Mundo de Maratonas e é a última etapa da Taça de Portugal de Maratonas, foi apresentada, ontem, em conferência de imprensa e recebeu largos elogios da parte do vereador, que tutela a área do desporto no Município, Pedro Furado: “Esta é uma iniciativa louvável e é, sem dúvida, uma excelente forma/veículo de promoção turística de Ponta Delgada”.

“Esta é uma prova bem preparada, que oferece o que de melhor temos, a nível internacional. Acreditamos que esta é uma boa maneira de mostrar Ponta Delgada ao Mundo e por isso apoiamos esta prova desde a sua primeira edição”, referiu Pedro Furtado.

O Vereador do desporto também deu nota não só “o dinamismo da Associação de Ciclismo dos Açores, que não se limitou a organizar provas regionais”, como também destacou “o excelente desempenho do seu presidente, Jorge Medeiros, que ganhou o prémio de «Dirigente do Ano», na Gala de Desporto da Autarquia do ano passado”.

Ainda durante a sua intervenção, o Vereador Pedro Furtado aproveitou para agradecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos Clubes e Associações desportivas do Concelho: “Durante 4 anos a Autarquia apoiou cerca de 160 atividades desportivas e todas estas iniciativas valeram a pena e só foram possíveis com o grande dinamismo dos nossos clubes e associações”.

Por outro lado, Jorge Medeiros, da Associação de Ciclismo dos Açores, agradeceu “à Câmara Municipal de Ponta Delgada por ser um importante parceiro” e elogiou o “apoio de muitas Juntas de Freguesia na preparação desta prova, que já conta com 350 participantes e tem como objetivo mostrar a beleza da ilha, percorrendo os seus trilhos”.

Já Alexandre Domingues, diretor da prova, afirmou que “esta prova conta com a participação de atletas de 8 nacionalidades diferente e vai mostrar os Açores no meio de uma prova desportiva”.

Pedro Vigário, da Federação Portuguesa de Ciclismo, adiantou que é “um orgulho para nós, que se realize, aqui, nos Açores, em Ponta Delgada, uma das etapas destas maratonas”.

O cabeça de cartaz dos 350 participantes da Azores Mountain Bike Marathon 2017 será o atual Campeão Europeu, Vice-Campeão Mundial e vencedor da última edição da prova, o português Tiago Ferreira.