«Empack e Transport & Logistics» trouxe à Exponor mais de 4 mil visitantes

A «Empack e Transport & Logistics», a principal evento profissional nas áreas da embalagem, armazenagem, manutenção e logística, encerrou ontem as portas com um sucesso de mais de 4 mil participantes.

Com uma área de exposição 68% maior que no primeiro ano, a “Empack&Logistics” terminou os seus dois dias de trabalho com a presença de mais de 4 mil participantes, 140 expositores, 40 oradores e 60% da sua feira de 2018 já com ocupação garantida.

Ao longo dos últimos dois dias, a Exponor recebeu as principais empresas nacionais e internacionais nos sectores – 36% dos expositores eram empresas estrangeiras –, tornando-se a mostra mais importante do calendário de feiras nacionais.

Dando mais uma vez resposta às necessidades sentidas pelos empresários, a Easyfairs reuniu num único espaço as principais novidades e inovações que têm vindo a ser desenvolvidas na embalagem, armazenamento, logística e transporte de mercadorias, sendo palco de conferências com líderes de pensamento como Steven Van Belleghem, e empresas de referência como a Sonae, Modelo Continente, ou HP e DIA, para além da presença da APLOG e GS1, entre outras associações profissionais.

“Foram dois dias intensos de trabalho, mas de que muito nos orgulhamos e cujo sucesso nos faz começar desde logo a trabalhar na próxima edição”, comenta Marina Uceda, diretora da feira. “De um modo geral, o feedback que recebemos dos expositores é muito positivo, sendo mostra de disso o facto de que 60% destes já confirmaram presença para o próximo ano”, acrescenta.

As inovações começaram logo à entrada, como o SmartBage disponível para os visitantes, e continuou com todos os novos equipamentos e soluções que os expositores apresentaram aos clientes.