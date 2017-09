Reflexologia na semana da Saúde e bem estar do MMC ( Medical Center )

Apertados ou sufocados dentro dos calçados estão os pés, esquecidos do quanto são fundamentais para a saúde. Todos os órgãos, glândulas e membros estão interligados com eles, tornando-o um mapa do corpo e um microcosmo do organismo. Assim, ele se torna um poderoso aliado para ajudar a equilibrar o organismo atingir seu equilíbrio Homeostático.

Todos os pensamentos, ações e emoções negativas reflectem directamente na saúde. A mente tem um poder extraordinário, pois afeta todas as células do corpo, provocando a ocorrência de mudanças químicas e gerando desequilíbrio. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, 75% das doenças estão relacionadas ao stress, o que leva a dores musculares, enxaquecas, problemas digestivos e até mesmo depressão e ansiedade. Para combater todos os malefícios, estão os pés , as mãos e face e suas zonas reflexas de cada parte do corpo. Através da reflexologia, técnica da medicina popular chinesa, cada ponto pode ser pressionando, sanando facilmente um cansaço, dor nas costas e muitos outros sintomas.

Assim tendo em consideração que pessoas são a chave para o sucesso da Organização, e que é no trabalho que passam a maior parte dos seus dias, o MMC pretende potenciar a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores, contribuindo assim para a realização pessoal e felicidade dos mesmos.

Com esse intuito propomos a realização da Semana do Bem-Estar MMC de 25 de Setembro a 30 de Outubro com as seguintes atividades:

Workshop Maquilhagem/Apresentação, aulas de Yoga, sessões de Reflexologia -, Showcooking – realizados por Chefs com uma ementa saudável, Corrida/Caminhada- jogo de Futebol – Aulas de Grupo Ginásio, Passeio de Catamarã.

Além desta semana de saúde e bem estar comemoramos de 25 a 29 a world reflexology week em todo o mundo onde iremos promover a reflexologia alem do MMC, vamos estar no Planeta das Crianças com uma palestra e demonstrações de reflexologia e para finalizar estaremos na praça do povo fazendo reflexologia para todos.

Em Ourem com os alunos do curso de reflexologia faremos também demonstrações de reflexologia no Espaço Om Shanti como também no estádio do Jamor no dia 24 com uma equipa de reflexologistas de Lisboa .

Não podem perder esta oportunidade de receber reflexologia , ou no MMC seus colaboradores que podem usufruir de reflexologia com uma equipa do Centro de Reflexologia da Madeira. Deixo vos com estes convites e sugestões.