Doença cardiovascular é uma das principais causas de morte

O S+, canal temático de cabo, dedicado à saúde e bem-estar vai apoiar a divulgação da campanha Cada Segundo Conta, com a emissão diária de pequenos vídeos, que têm como objetivos promover o conhecimento e compreensão sobre o enfarte agudo do miocárdio e os seus sintomas; e alertar para a importância do diagnóstico atempado e tratamento precoce. A iniciativa assinala as comemorações de maio, mês do coração.

“Sentimos que a nossa responsabilidade também é contribuir para melhorar a literacia em saúde ajudando as pessoas a tomar melhores decisões, ao adotar estilos de vida mais saudáveis, o que é um passo importante para prevenir o enfarte agudo do miocárdio. Associamo-nos a esta causa para que juntos possamos chegar a um maior número de pessoas”, explica Vasco Domingos, Diretor de Conteúdos do S+ e Embaixador da Campanha Cada Segundo Conta.

A campanha Cada Segundo Conta é da responsabilidade da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) e conta com o alto patrocínio do Presidente da República

O enfarte agudo do miocárdio ocorre quando uma das artérias do coração fica obstruída, o que faz com que uma parte do músculo cardíaco fique em sofrimento por falta de oxigénio e nutrientes. Dor no peito, suores, náuseas, vómitos, falta de ar e ansiedade são sintomas de alarme para o enfarte agudo do miocárdio. Não ignore estes sintomas. Ligue rapidamente 112 e siga as instruções que lhe forem dadas. Para evitar um enfarte é importante adotar um estilo de vida saudável: não fumar; reduzir o colesterol; controlar a tensão arterial e a diabetes; fazer uma alimentação saudável; praticar exercício físico; vigiar o peso e evitar o stress.

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC), uma entidade sem fins lucrativos, tem por finalidade o estudo, investigação e promoção de atividades científicas no âmbito dos aspetos médicos, cirúrgicos, tecnológicos e organizacionais da Intervenção Cardiovascular.

O S+, canal temático na posição 129 da NOS e MEO, destina-se, prioritariamente, a todos os que se ocupam e que se preocupam com a Saúde. Este canal faz parte do universo Mediapro, o maior grupo de televisão da Europa que, há 25 anos, cria, produz e distribui conteúdos audiovisuais um pouco por todo o mundo.