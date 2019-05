Cais do Carvão recebe final do «Miss Queen Madeira» a 15 de Junho

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu, nos Paços do Concelho do Funchal, as finalistas da edição 2019 do «Miss Queen Madeira», uma iniciativa promovida pela revista Madeira Digital, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. Na ocasião, foi anunciado que a gala final terá lugar no próximo dia 15 de junho no Cais do Carvão, a histórica infraestrutura municipal que foi requalificada no início deste ano como um novo polo cultural da cidade.

Paulo Cafôfo recordou, na ocasião, que a Autarquia “assumiu, desde o início, a intenção de estimular uma programação ampla e diversificada, com flexibilidade para acolher eventos de diversa ordem, sejam eles ligados ao teatro, dança, artes performativas ou cinema, entre outras, no sentido de capitalizar ao máximo este equipamento cultural com condições de envolvência únicas, num ambiente magnífico à beira mar.

Os desfiles de beleza e moda são mais uma das valências que este espaço pode acolher e esta será a primeira experiência nesse sentido, depois do sucesso do evento no ano passado no Mercado dos Lavradores”.

A APPDA Madeira (Amigos do Autismo) é a associação de cariz social parceira do evento deste ano e receberá um apoio solidário, além de estar presente na gala final com um stand para vender os produtos caseiros que habitualmente comercializa, revertendo a verba a favor dos seus respetivos utentes.