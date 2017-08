Plano de Prevenção e Vigilância aos Incêndios Florestais estabelece rede de 66 pontos de vigilância

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, estabeleceu uma rede de Locais Estratégicos de Estacionamento – pontos no território onde se considera óptimo o posicionamento de unidades de 1.ª intervenção nos incêndios, garantindo a máxima rapidez na sua mobilização – que visaram intensificar as ações de vigilância móvel.

No total, estão definidos 60 pontos de vigilância móvel ao longo de toda a ilha, além das 6 torres de vigilância, situadas nas zonas mais altas. Desta forma garante-se, a cobertura de toda a ilha da Madeira.