PTP quer melhores condições para os feirantes do Santo da Serra

A candidatura do PTP à Câmara Municipal de Santa Cruz , foi à feira do Santo da Serra contactar com os feirantes que ali vendem os seus artigos e defender melhores condições para aquele espaço.

“Não existe feira na Madeira que atraia tanta gente como a do Santo da Serra. Os nossos agricultores vendem aqui os seus produtos e vêm pessoas de toda a ilha, e até estrangeiros, aqui comprar.” No entanto, apesar desta dinâmica, Noé Caetano, candidato do PTP à junta de freguesia do Santo da Serra diz que que as condições oferecidas pela autarquia ficam muito aquém do desejado. “A Câmara Municipal em vez de ter feito uma espécie de gaiola em volta da feira, que só afugenta os clientes, devia ter apostado na cobertura do espaço. O que acontece é que quando dá mau tempo os comerciantes têm de juntar a roupa e calçado e fugir porque não existe o mínimo de condições para trabalhar”.

Noé Caetano referiu que a autarquia santacruzense parece estar “distraída” no que concerne à Feira do Santo da Serra. “Isto está cheio de gente, mas os comerciantes não têm o mínimo de condições para trabalhar. E muitos abandonam a actividade por causa disso.”

Com esta falta de atenção e de condições “estamos a pôr em causa o desenvolvimento da freguesia”. Por isso o candidato do PTP promete ser for eleito que irá “criar condições físicas para melhor albergar a mercadoria, porque a feira do Santo da Serra é uma fonte de riqueza para o concelho que deve ser apoiada e preservada”.

