PTP quer devolver a beleza e a paisagem pitoresca das Ribeiras no centro do Funchal

A candidatura do PTP às Eleições Autárquicas no concelho no Funchal , realizou uma iniciativa esta tarde, onde propôs devolver a beleza e a paisagem pitoresca das Ribeiras no centro do Funchal.

Raquel Coelho, entende que a intervenção feita pelo Governo Regional na Ribeira de Santa Luzia e Ribeira de João Gomes, a cidade do Funchal, perdeu o ar secular e pitoresco de outrora”.

“Com a canalização das Ribeiras, o betão substitui-se às bonitas muralhas em basalto construídas pelo brigadeiro Oudinot em 1804”, lamentou a candidata trabalhista. “Haviam pequenos apontamentos em cantaria seculares e os próprios candeeiros da época em ferro que poderiam ter sido aproveitados e não foram, o que só demonstra a incompetência do Governo e da Câmara”, explicou.

A candidata também lembrou a importância de replantar as buganvílias que foram plantadas nos anos 40 para esconder a insalubridade dos leitos da Ribeiras, uma vez, que estas tornaram-se uma das paisagens mais emblemáticas e mais fotografadas pelos turistas.

“Hoje temos a Avenida de 5 de Outubro e a Avenida 31 de Janeiro completamente descaracterizadas, como se fossemos uma cidade industrializada, o ambiente histórico e pitoresco desta zona perdeu-se e é preciso recuperá-lo, defendeu.

A candidatura do PTP, prometeu se ganhar a Presidência da Câmara Municipal do Funchal irá “requalificar as ribeiras, com a replantação das buganvilias, pintura e apontamentos em cantaria nas Ribeiras de forma a devolver a beleza da cidade Funchal”.