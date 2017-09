PTP quer um terminal de autocarros na cidade do Funchal

A candidatura do PTP às Eleições Autárquicas no concelho no Funchal, realizou uma iniciativa esta tarde, onde propôs a criação de um terminal de autocarros na cidade do Funchal.

Raquel Coelho explicou em conferência de imprensa que uma das grandes preocupações do PTP prende-se com “a falta de organização e mobilidade da cidade do Funchal”, por isso entendem que é importante “a construção de uma infraestrutura moderna e central para congregar todas as companhias de transportes colectivos”, garantindo assim uma melhor mobilidade das populações e turistas.

A candidata do PTP admitiu que esta é uma medida que precisa de ser realizada “pela CMF em articulação com o Governo e com as companhias de autocarros” para garantir um melhor serviço às populações.

“Não faz sentido andarem os turistas feito baratas tontas pela cidade do Funchal à procura das paragens de autocarro para os locais que pretendem visitar quando se podia facilitar a vida às pessoas, congregando tudo num só espaço”, defendeu Raquel Coelho.