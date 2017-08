Artur Soares Dias nomeado para o Mundial de Sub-17

O árbitro Artur Soares Dias foi nomeado pela FIFA para participar na fase final do Campeonato do Mundo de Sub-17, que se realiza na India de 6 a 28 de outubro.

O internacional português de 38 anos volta desta forma a merecer a confiança da FIFA para uma grande competição internacional, depois de já ter estado no Campeonato do Mundo de Sub-20, que se disputou na Nova Zelândia, em 2015.

Artur Soares Dias ficou muito satisfeito com a escolha: “Estou naturalmente orgulhoso com esta nomeação, ciente de que tudo farei para dignificar a arbitragem e o futebol português. Não sinto esta escolha como um sucesso exclusivamente individual, mas como parte de um trabalho de todo o grupo. É com esse espírito que encaro a nomeação para mais esta grande competição internacional”, disse o árbitro ao site www.fpf.pt.

Também o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, José Fomtelas Gomes, se congratulou com a nomeação da FIFA. “Ter árbitros portugueses em fases finais de grandes competições internacionais é sempre sinal de reconhecimento e de estímulo para todos os que trabalham no setor, do Conselho de Arbitragem aos árbitros, incluindo naturalmente os Conselhos de Arbitragem das associações distritais. É igualmente uma prova de que o trabalho persistente é compensado e, nesse sentido, espero que sirva de inspiracão para todos os rapazes e raparigas que estão a chegar à arbitragem”, afirmou o dirigente.