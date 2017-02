UEFA quer 16 seleções europeias no Mundial 2026

O presidente da UEFA anunciou hoje que vai pedir à FIFA que a Europa tenha direito a pelo menos 16 seleções no no Mundial 2026, que será alargado para 48 participantes.

«Acho realista pedir 16 vagas», apontou Aleksander Ceferin, referindo ainda que quer que a FIFA crie condições para integrar cada seleção em grupos diferentes.

Recorde-se que no Mundial 2014, no Brasil, a UEFA teve direito a 13 seleções. Em 2026 haverá 16 grupos de três seleções, sendo que duas avançam para a fase a eliminar. O novo figurino competitivo, tal como as quotas a atribuir a cada continente, serão discutidos e aprovados no decorrer de várias reuniões que a FIFA vai realizar em maio no Bahrein.