Detidos em flagrante delito por coação agravada e roubo

O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Maria da Feira, deteve em flagrante delito ontem, dia 8 de fevereiro, na freguesia de Fiães – S. M. Feira, dois homens e uma mulher, com idades entre os 24 e 61 anos, pela prática do crime de roubo com recurso a arma branca e coação agravada.

No decurso de um processo em investigação no NIC de S. M. Feira, com origem num crime de ameaça e coação agravada ocorrido em dezembro de 2016 foi montado um dispositivo policial por forma a deter os três suspeitos, acabando dois destes por ser detidos em flagrante delito quando se preparavam para encetar a fuga.

O terceiro suspeito, encontrava-se dentro de uma viatura usada para o transporte dos outros dois detidos e, ao aperceber-se das detenções, colocou-se em fuga efetuando diversas manobras perigosas, acabando por ser detido pelos militares após breves minutos.

Foi ainda apreendido uma arma branca, 1.400 euros em numerário e uma viatura.

Os três suspeitos foram presentes ao DIAP de Santa Maria da Feira, encontrando-se, neste momento, a aguardar a aplicação das medidas de coação.