Torre Eiffel terá parede de vidro à prova de bala

Uma parede de vidro à prova de bala começará a ser instalada à volta da Torre Eiffel a partir do Outono, foi divulgado esta quinta-feira. A intenção é reforçar a segurança do monumento emblemático de Paris.

O dispositivo, com 2,5 metros de altura, custará 20 milhões de euros e substituirá as barreiras colocadas no local desde o Campeonato Europeu de Futebol de 2016, indicou a Câmara Municipal da capital francesa, lembrando que o risco terrorista continua elevado em Paris e os locais mais expostos, no topo dos quais a Torre Eiffel, devem ser alvo de “medidas de segurança especiais”.

Inaugurada na altura da Exposição Universal de 1889, a Torre Eiffel é o monumento pago mais visitado do mundo, recebendo cerca de seis milhões de pessoas por ano.

A França foi palco, em 2015 e 2016, de uma série de atentados terroristas que causaram 238 mortos e centenas de feridos, a maioria em Paris.

Na semana passada, um homem atacou militares em patrulha na capital francesa junto ao Museu do Louvre, o mais frequentado do mundo.