Portugal conquista etapa de Siófok

A Seleção Nacional de futebol de praia conquistou mais uma etapa de apuramento para a Superfinal da Liga Europeia. A Equipa das Quinas, depois de ter triunfado também na etapa da Nazaré, voltou a levantar mais um troféu, desta feita na fase de apuramento em Siófok, ao vencer o Grupo 1, com 7 pontos.

A Equipa das Quinas, com a presença na Superfinal já garantida, alcançou a liderança do grupo, ao derrotar a Bielorrússia por 3-1, depois de já ter vencido as congéneres do Azerbaijão (9-3) e Polónia (3-2 nos penáltis). Neste encontro, diante dos bielorrussos, Portugal chegou à vantagem por intermédio de Léo Martins, na sequência de uma recarga de cabeça. A formação liderada por Nicolas Alejandro igualou ainda no primeiro período, com Samsonov a marcar.

O encontro, depois do empate, ficou muito físico e equilibrado, com ambas as equipas a terem oportunidades para desfazer a igualdade. Léo Martins, num livre direto, fez a diferença, com Jordan Santos, perto do final, a confirmar a vitória e a conquista da etapa de Siófok.