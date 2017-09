Mário Narciso: “Existe um grande espírito de conquista”

O Selecionador Nacional reconhece que a Equipa das Quinas é uma das grandes favoritas à conquista da Liga Europeia e dá conta do ambiente positivo que se vive no seio da formação portuguesa.

Na véspera do arranque da Superfinal da Liga Europeia, a Seleção Nacional realizou, esta quarta-feira, um treino na Praia de Terracina, palco que vai acolher as grandes decisões.

Portugal defrontará a Polónia, esta quinta-feira, seguindo-se a Suíça no dia seguinte. No sábado, a armada lusa defronta a Espanha, ficando depois à espera do adversário que irá encontrar no domingo. Todos os encontros lusos estão agendados para as 16h00 locais (em Itália é mais uma hora que em Portugal continental).

Mário Narciso, Selecionador Nacional, sublinha a qualidade da Equipa das Quinas e revela otimismo ao fazer a antevisão da Superfinal de Terracina: “Somos um dos quatro candidatos a ganhar esta Liga Europeia. Tudo pode ser decidido por uma questão de pormenor, pois há equipas que se equivalem muito. No entanto, temos condições para conquistar esta Superfinal. Portugal, como todos sabemos, entra para ganhar em todas as provas. Temos realmente uma equipa poderosa, vamos imbuídos num grande espírito de conquista e sei que toda a gente vai dar o seu máximo”, referiu.

Portugal venceu a prova em cinco ocasiões, tendo o último título sido conquistado em 2015, em Pärnu (Estónia). O Selecionador Nacional enalteceu o espírito positivo que se vive no seio da equipa: “Felizmente que, nesta altura da época, todos os jogadores se encontram bem fisicamente. Neste sentido, vou bastante otimista para esta fase final da Liga Europeia. Pelo que temos visto, o ambiente é ótimo. Todos estão satisfeitos, um pouco ansiosos para que a competição comece, o que é normal. Temos as melhores expetativas, os jogadores estão bastante animados”, garantiu, em declarações ao fpf.pt.