Eventos desportivos afirmam a Madeira como destino de turismo ativo

«A afirmação da Madeira, como destino de turismo ativo, encontra, neste tipo de iniciativas, um forte contributo que ainda se torna mais evidente e especial quando temos a oportunidade de ter, nesta prova, a participação de 2 jovens talentos da Região, o que nos honra e faz aumentar a expetativa». A afirmação é do Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que marcou presença, esta manhã, na Conferência de Apresentação da Taça da Europa de Triatlo – Funchal 2017, que decorre a 23 de setembro.

Conforme fez questão de sublinhar, na ocasião, «a Madeira posiciona-se, hoje, como um destino turístico ativo, apresentando uma oferta de atividades que é vasta e que, tanto na montanha como no mar ou dentro das próprias cidades, pode ser experienciada ao longo de todo o ano».

Quer na cidade do Funchal, quer nos restantes concelhos, «a aposta neste nicho tem sido substancial e tem envolvido diversas organizações, nas mais variadas modalidades», o que tem contribuído a vários níveis, «quer do ponto de vista turístico e naturalmente económico mas, também, do ponto de vista da saúde, da qualidade e do bem-estar das pessoas que nos visitam e dos que aqui residem, também envolvidos e motivados a seguir o exemplo de uma vida ativa».

Reconhecendo que tem vindo a ser feito «um enorme esforço para captar o interesse das organizações estrangeiras pelo desenvolvimento destas provas internacionais na Região, Eduardo Jesus não tem dúvidas de que este «é o caminho certo na afirmação de uma oferta que se reinventa para corresponder a uma procura que é, também, cada vez mais exigente e ativa». Esforço que se traduz no apoio do Governo Regional a este tipo de iniciativas.