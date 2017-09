Presidente da República da Costa do Marfim iniciou Visita de Estado a Portugal

No início da Visita de Estado a Portugal, o Presidente da República da Costa do Marfim, Alassane Dramane Ouattara e Senhora Dominique Outtara, foram recebidos na Praça do Império – Mosteiros dos Jerónimos, pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, onde, numa cerimónia de boas-vindas, foram prestadas Honras Militares, com a execução dos Hinos Nacionais dos dois países, revista e desfile da Guarda de Honra.

Após a cerimónia de boas-vindas, o Presidente Alassane Ouattara depositou uma coroa de flores no túmulo de Luís Vaz de Camões, tendo depois visitado a Capela e os Claustros do Mosteiro dos Jerónimos.

O Presidente Costa-marfinense e Senhora foram depois recebidos, no Palácio de Belém, pelo chefe de estado português, com quem, após a assinatura do livro de honra e apresentação das delegações, se reuniram. Seguiu-se uma reunião a sós entre os Presidentes que foi depois alargada às respetivas delegações.

Após a reunião, os dois Chefes de Estado prestaram declarações aos jornalistas.