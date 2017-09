Homem com 49 anos detido por crime de violação

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à identificação e detenção de um homem, com 49 anos de idade, por fortes indícios da prática de um crime de violação.

Os factos ocorreram na madrugada do dia 02 deste mês, após uma festa em que o presumível autor e a vítima, uma mulher de 45 anos de idade, estiveram presentes, com outras pessoas amigas.

A vítima era, igualmente, amiga do detido, com quem saiu da festa para regressar a casa, tendo sido conduzida, no caminho e contra a sua vontade, para um lugar ermo e escuro, onde foi forçada violentamente à prática de relações sexuais.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.