Vodafone eleita como uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal

A Vodafone Portugal foi considerada como uma das três melhores empresas para trabalhar no nosso país. Este reconhecimento foi atribuído pela conceituada consultora internacional Korn Ferry, que distinguiu a Vodafone com o prémio Outstanding Employer 2017.

O resultado foi obtido através de um inquérito aos colaboradores de várias empresas nacionais. Nesta avaliação, 93% dos colaboradores da Vodafone Portugal demonstram orgulho em trabalhar na Empresa e afirmam que recomendariam a Vodafone a amigos e familiares.

“Esta distinção vem reconhecer o papel da Vodafone Portugal como uma employer brand de excelência. Estamos há 25 anos em Portugal a ligar pessoas, empresas e outras organizações da sociedade civil, num sólido compromisso com o País. Esse trabalho tem sido reconhecido ano após ano, com a Vodafone a ser eleita como uma das marcas mais admiradas a operar em Portugal. Isso só é possível porque procuramos ter sempre connosco as melhores pessoas no plano humano e profissional”, refere Luísa Pestana, Diretora de Recursos Humanos da Empresa.

“Os Employee Engagement Awards da Korn Ferry reconhecem as organizações que melhor trabalham a área de employeer branding nos países onde operam. Receber este prémio é um verdadeiro elogio, pois mostra as empresas que estão a construir ambientes de trabalho em que as pessoas podem prosperar”, menciona Ben Hubbard, Director of Culture and Engagement da Korn Ferry.

A Korn Ferry é uma das mais respeitadas consultoras mundiais de Recursos Humanos e o estudo que agora revela resulta da análise ao inquérito Korn Ferry Employee Engagement Survey, realizado a um portfólio de clientes em 21 países em todo o mundo.