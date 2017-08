O Primeiro-Ministro António Costa afirmou que a marchadora Inês Henriques é «mais um motivo de orgulho para Portugal» depois de a atleta nacional ter conquistado a medalha de ouro na prova de 50 quilómetros marcha dos Mundiais de Atletismo de Londres.

Na rede social twitter, minutos após a prova, António Costa deu os parabéns à atleta e destacou que, além do ouro, tinha também estabelecido um novo recorde do mundo, com um tempo de quatro horas, cinco minutos e 56 segundos.

Os Mundiais de Atletismo terminaram a 13 de agosto e a comitiva portuguesa, composta por vinte atletas, conquistou duas medalhas: ouro de Inês Henriques nos 50 quilómetros marcha e bronze de Nelson Évora no triplo salto.

Portugal tem agora 19 medalhas em Mundiais. No total, já houve seis atletas campeões do mundo com as cores portuguesas: Rosa Mota, Manuel Machada, Fernanda Ribeiro, Carla Sacramento, Nelson Évora e Inês Henriques.