Iate de luxo com 50 migrantes escondidos detetados pela Marinha

Ao largo da Itália, o navio patrulha da Marinha “TEJO” detetou e intercetou um iate de luxo roubado, com 4 traficantes russos e 50 migrantes a bordo, de nacionalidades do Iraque e do Irão, sendo uma mulher, 23 homens, 25 jovens masculinos e um recém-nascido.

O comportamento suspeito, por se tratar de um veleiro com apenas 4 pessoas visíveis no convés, mas aparentemente pesado na linha de água e com todas as escotilhas abertas, e que não respondeu às chamadas rádio da patrulha da Marinha portuguesa, levou a que o navio enviasse até junto do veleiro uma embarcação com uma equipa de Fuzileiros portugueses e com um agente da autoridade italiana da “Guarda di Finanza”, que se encontra embarcado a bordo do navio da Marinha.

Junto do veleiro, em comunicação verbal com os elementos no convés, os militares portugueses receberam informações contraditórias quanto à presença de mais pessoas a bordo. Através das vigias e com auxilio de lanternas os Fuzileiros confirmaram a presença de dezenas de pessoas a bordo, no interior do veleiro.

A “Guarda Di Finanza” enviou para o local uma lancha rápida com agentes da autoridade italianos que efetuaram a abordagem e a vistoria, acompanhada de perto pela equipa de segurança dos Fuzileiros de forma a assegurar a segurança da ação.

O veleiro com os migrantes, traficantes e os agentes da “Guarda di Finanza” seguiram para o porto de Otranto escoltados pelo TEJO. Segundo informação das autoridades italianas o veleiro havia sido roubado há alguns dias.

O navio patrulha da Marinha “Tejo” está desde o passado dia 22 de julho integrado nesta operação internacional conjunta de segurança marítima no âmbito da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira – FRONTEX, para o controlo e vigilância das fronteiras marítimas e combate ao crime transfronteiriço, estando igualmente preparado para efetuar salvamento de migrantes náufragos. A bordo do NRP Tejo segue também uma inspetora portuguesa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e um agente italiano da Guarda de Finanças.

Há precisamente 3 semanas o mesmo navio da Marinha contribuiu para o desmantelamento de outra rede de introdução clandestina de migrantes na Europa, depois de ter detetado e seguido em alto-mar durante dois dias, entre a Grécia e a Itália, um iate de luxo que transportava a bordo 45 migrantes escondidos no seu interior.