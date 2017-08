“A Esfera” volta ao World Trade Center

A escultura que sobreviveu aos ataques de 11 de setembro de 2001 vai voltar a ser instalada no World Trade Center, informaram meios de comunicação locais.

Conhecida popularmente como “A Esfera”, a peça de bronze, intitulada pelo seu autor “Grande esférica cariátide”, com mais de oito metros de altura e 25 toneladas de peso, está desde 2002 no Battery Park, no sul da ilha de Manhattan.

A escultura do artista alemão Fritz Koenig, falecido no último mês de fevereiro, ocupava originalmente o espaço central da praça Austin J. Tobin, a área compreendida entre as Torres Gémeas do Worl Trade Center, destruídas durante o fatídico atentado de 11 de setembro de 2001.

Convertida em símbolo de esperança, a esfera, que foi conservada desde então sem ter tido qualquer obra de restauro, voltará agora, 17 anos depois, a ocupar o seu espaço original.