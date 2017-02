90 cadetes da Escola Naval efetuam prova de resistência na barragem de Montargil

No dia 24 de fevereiro, pelas 8h da manhã, 90 cadetes da Escola Naval embarcam em botes a remos para realizar, pela primeira vez em Ponte de Sor, o exercício de descida do rio Tejo, num percurso fluvial, a remar, ao longo de 22 km.

Este exercício está inserido no âmbito do plano anual de atividades escolares da Escola Naval e envolve alunos do 3º e 4º ano dos cursos do mestrado integrado. Este ano realiza-se entre a localidade de Cansado e a Albufeira de Montargil, no município de Ponte de Sor.

O exercício da descida do rio tem como objetivo proporcionar aos cadetes a prática de técnicas de liderança, através dos conhecimentos adquiridos durante as instruções de formação marinheira, de comportamento organizacional e instrução militar, essenciais para o desenvolvimento da carreira dos futuros oficiais da Marinha.

O evento conta com o apoio de várias entidades, entre elas a Câmara Municipal de Ponte de Sor e o agrupamento de escolas do concelho, que disponibilizam à delegação da Escola Naval diverso apoio logístico.