Fuzileiros portugueses participam na maior competição internacional de operações especiais

A Marinha participa pela primeira vez numa das mais prestigiadas competições internacionais entre unidades de operações especiais, a Warrior Competition. A unidade de elite dos Fuzileiros pertence ao Destacamento de Ações Especiais (DAE).

A competição realiza-se na Jordânia, no King Abdullah II Special Operation Training Center (KASOTC) (de 30 de abril a 4 de maio) e envolve 33 equipas de 17 países.

As provas envolvem trabalho de equipa, combate em espaços confinados, tiro, travessia de obstáculos e outras atividades táticas de elevada exigência.

O KASOTC, local onde se realizam as provas, é um dos mais sofisticados centros de treino para forças de operações especiais, com infraestruturas especializadas para a simulação de cenários de combate, com níveis de realismo muito elevados.