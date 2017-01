Resgate de tripulante do navio hospital “Juan de la Cosa”

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com a Força Aérea e o INEM – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar) coordenou hoje, 23 de janeiro, uma operação de evacuação médica de um tripulante que se encontrava a bordo do navio hospital ”Juan De La Cosa”, de bandeira espanhola, a navegar a cerca de 350 milhas (590Km) a Sudoeste da Ilha do Faial, Açores.

O tripulante de 32 anos de idade e género masculino, que se encontrava com um derrame cerebral, foi evacuado para o Hospital do Divino Espirito Santo em Ponta Delgada, através de um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, após avaliação médica do CODU-Mar.

Na operação esteve envolvido o MRCC Delgada, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes (RCC Lajes), o CODU-Mar, um helicóptero EH-101 e um avião C-295 da Força Aérea Portuguesa ambas as aeronaves sediadas na Base Aérea das Lajes (BA4).