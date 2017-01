O Percurso Madeirense da Venerável Irmã Wilson em livro

O livro “O Percurso Madeirense da Venerável Irmã Wilson segundo a imprensa regional (1881-1916)”, da autoria do madeirense Duarte Mendonça, foi apresentado ontem no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, pelo presidente da Câmara, Paulo Cafôfo, que destacou o “muito gosto por poder fazer a apresentação nas funções que desempenha hoje”, depois de também ele ter sido aluno do Colégio de Santa Teresinha.

O edil enalteceu a figura da Irmã Wilson, “uma mulher de coragem enorme e que nunca desistiu, numa época de transformações políticas em que chegou a pôr em perigo a sua própria vida, com a sua participação social”, prezando a memória que fica em termos de ensinamentos, e que o presidente também estendeu a outras irmãs e professoras da Congregação, recordando os seus tempos de escola.

A apresentação da obra incluiu momentos musicais e dramáticos, por parte de jovens alunos, e contou, igualmente, com a presença da Irmã Superiora Geral Ângela Martins, da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias. Paulo Cafôfo parabenizou, por fim, o autor, assumindo-se um conhecedor dos trabalhos de Duarte Mendonça, e lembrou que “através da História também se perpetuam referências e valores.” Refira-se que Duarte Mendonça tem publicadas diversas obras sobre as relações históricas entre a Madeira e os Estados Unidos, tendo já apresentado diversas conferências naquele país.