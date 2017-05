Açores promovem Jornadas Informativas sobre Programa de Aceleração de Empresas

O Governo dos Açores, através do Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia, realiza, a 8 de maio, em São Miguel, e, no dia seguinte, na Terceira, as Jornadas Informativas sobre o Programa ‘Internet do Futuro na Macaronésia’ (FI-MAC), dirigidas a todas as pequenas e médias empresas (PME) dos Açores que se queiram candidatar.

Este programa faz aconselhamento personalizado às empresas da Macaronésia sobre o modo como poderão incorporar os seus serviços ou produtos no FIWARE, uma plataforma informática europeia para o desenvolvimento e implementação de aplicações para a ‘Internet do Futuro’.

O Diretor Regional da Ciência e Tecnologia salientou que esta iniciativa “vem reafirmar a aposta do Governo dos Açores na promoção da criação de valor acrescentado na economia regional, nomeadamente através da capacitação das empresas regionais para o uso das tecnologias e do fomento da competitividade”, acrescentando que “cumpre o previsto na Agenda Tecnológica dos Açores e na Agenda Digital Europeia”.

Bruno Pacheco frisou que, enquanto programa de aceleração de empresas, o FI –MAC está enquadrado no programa de financiamento INTERREG-MAC 2014/2020, que “tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma plataforma de internacionalização das PME da Macaronésia, usando as tecnologias do futuro disponibilizadas pela Comissão Europeia através da FIWARE”.

Uma das principais ações do projeto consiste no lançamento de um concurso público (Open Call), na sequência do qual serão selecionadas 16 PME para usufruírem de 60 horas de consultadoria personalizada com vista à incorporação nas tecnologias FIWARE e à implementação de estratégias que visem a melhoria de produtos ou serviços.

Numa fase posterior do concurso, serão selecionadas quatro empresas, que terão acesso a consultadoria estratégica de apoio à internacionalização, a redes de contatos internacionais, à participação em projetos de investigação, desenvolvimento e inovação e a acordos comerciais internacionais.

As Jornadas Informativas sobre o Programa ‘Internet do Futuro na Macaronésia’ realizam-se a 8 de maio no NONAGON – Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, na Lagoa, e, a 9 de maio, na Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, na Terceira, e contam com a presença do CEO da empresa Ubiwhere e do Coordenador da Plataforma de Aceleração de empresas FaBulous, que representam casos de sucesso de internacionalização através da FIWARE.