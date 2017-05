Cerimónia militar do 106.º aniversário da GNR

A Guarda Nacional Republicana, por ocasião do seu 106º aniversário, realizará uma cerimónia militar, amanhã, dia 3 de maio, pelas 10:30 horas, na Praça do Império, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos. A cerimónia, presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, contará com uma representação de militares e de meios de todas as valências da GNR.

Programa :

·Integração do Bloco de Estandartes Nacionais;

·Chegada de Sua Excelência o Presidente da República;

·Alocuções;

·Imposição de Condecoração;

·Homenagem aos Mortos;

·Desfile das Forças em Parada.