O adeus a Mário Soares

O corpo de Mário Soares vai ser velado no Mosteiro dos Jerónimos a partir de segunda-feira, dia 9, e o funeral será na terça-feira, dia 10, no cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

De acordo com o diretor clínico do Hospital da Cruz Vermelha, Manuel Pedro Magalhães, o ex-Presidente da República faleceu este sábado, às 15h28m, aos 92 anos de idade, na “presença constante” dos seus filhos, Isabel e João Soares.

No dia 31 de dezembro, dia da última atualização feita pelo hospital sobre o seu estado de saúde, Mário Soares continuava em “coma profundo”, mas “estável e com parâmetros vitais normais”.

Mário Soares encontrava-se internado desde o dia 13 de dezembro, tendo sido transferido no dia 22 dos Cuidados Intensivos para a “unidade de internamento em regime reservado” do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

You May Also Like