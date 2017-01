Sintra prepara requalificação da Avenida Chaby Pinheiro em Mem Martins

Esta requalificação vai reforçar a identidade de Mem Martins, através da manutenção da circulação viária, ordenamento do estacionamento, criação de zonas de estar nos passeios com colocação de mobiliário urbano, manutenção das árvores e reforço da iluminação pública, que oferecem a possibilidade de maior aproveitamento da zona.

