O livro “A(s) Problemática(s) da Natalidade. Uma Questão Social, Económica e Política”, organizado por Vanessa Cunha, Duarte Vilar, Karin Wall, João Lavinha e Paulo Trigo Pereira, numa edição da Imprensa de Ciências Sociais e da Associação para o Planeamento da Família será apresentado no dia 16 de janeiro de 2017, às 18h, no Auditório Sedas Nunes do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

