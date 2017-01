Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro apresenta “Responsórios In Nativitate Domini”

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, promove este sábado, dia 7 de janeiro, a realização de um concerto de encerramento da exposição de presépios pertencentes à coleção particular de Duarte Gonçalves da Rosa, realizada no âmbito da quadra natalícia.

Neste concerto, que terá início pelas 17h30 e tem entrada livre, serão apresentados os “Responsórios In Nativitate Domini”, de Tomás de Borba, marcando-se assim o início do ano em que se celebra o 150.º aniversário do nascimento deste pedagogo e compositor terceirense.

Trata-se de uma peça em oito andamentos que segue o estilo sacro definido pelo “Motu Próprio Tra le sollisitude”, de Pio X, segundo o qual a música sacra deve possuir, em grau eminente, as qualidades próprias da liturgia, nomeadamente a santidade e a delicadeza das formas, de onde resulta espontaneamente outra caraterística, a universalidade.

Os oito curtos andamentos correspondem aos oito responsórios que se dividiam pelos três noturnos das matinas, neste caso concreto de Natal, nomeadamente “Hodie nobis clelorum”, “Hodie nobis de coelo”, “Quem vidisti pastores”, “O magnum mysterium”, “Beata Dei genitrix”, “Sancta et immaculata”, “Beata viscera” e “Verbum caro”.

O programa do concerto abre com dois trechos de Natal, dos cerca de 40 que integram a coleção de canções e coros natalícios do compositor, intitulados “Os Santos Reis Magos” e “Vilancete de Natal”.

A parte vocal está a cargo do barítono Fábio Silveira, enquanto o acompanhamento organístico será interpretado por Nélson Pereira.

A encerrar o concerto, o coro de funcionários da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro cantará três peças com música de Tomás Borba, nomeadamente “A Barca”, “Sílvia” e “Descalça vai para a Fonte”, com textos de Gil Vicente, Diogo Bernardes e Camões, respetivamente.