Guilherme Marques vence 1ª Etapa Circuito Regional sub-18

O atleta do CD Nacional, Guilherme Marques, esteve em grande na 1ª Etapa do Circuito Regional Sub 18, em ténis, que se realizou no passado fim de semana no Complexo Desportivo da Madeira na Ribeira Brava.

Nas meias-finais Guilherme Marques (CD Nacional) venceu Bernardo Mendes Almeida (CD Nacional) por 2-0 (6/4, 6/1) enquanto João Henrique Câmara (Ferraz TC) venceu João Pedro Gouveia (CT Funchal) igualmente por 2-0 (6/0 e 6/1). Na final Guilherme Marques (CD Nacional) venceu João Henrique Câmara (Ferraz TC) por 2-0 (6/4, 6/3)

A prova contou com a participação de 7 atletas em representação do Ferraz Ténis Clube (1), Ludens Clube Machico (2), Clube Ténis Funchal (1) e o Clube Desportivo Nacional (3)