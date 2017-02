Baltazar Dias recebe Shortcutz Funchal

O Shortcutz Funchal em co-produção com a Câmara Municipal do Funchal apresentam uma edição especial com a exibição de Curtas-metragens e entrega de prémios. A lista composta por artistas nacionais e internacionais contemplará a exibição das três melhores curtas-metragens e contará com a participação especial de outras peças oriundas directamente da Holanda, fruto da parceria estabelecida com a reputada organização deste país, a Bioscoop.​

O evento tem lugar amanhã, dia 22 de fevereiro, pelas 21 horas. Esta edição conta com a entrada gratuita. No entanto, terá a particularidade da entrada ser feita através de ‘guest list’. Para ter acesso ao evento, deverá inscrever-se através do formulário que está disponível no seguinte link: https://goo.gl/forms/ D0EtaE8S8LJIiog02​