“Passaporte” com cerca de 150 candidatos

As candidaturas para o programa “Passaporte”, que abriram no dia 6 de janeiro do ano corrente, encerraram quinta-feira, dia 16 de fevereiro, com mais de 150 candidatos. Já na sua segunda edição, esta iniciativa, dinamizada pela Academia Portuguesa de Cinema e por Patrícia Vasconcelos, mentora do projeto, acontece no ano em que Lisboa é a Capital Ibero-Americana da Cultura, privilegiando, por isso, o convite a diretores de casting e agentes de países Ibero-Americanos.

Com o fecho das inscrições serão agora selecionados cerca de 20 candidatos, que terão oportunidade de reunir individualmente com alguns dos mais conceituados diretores de casting do mundo, designadamente Javier Braier (Argentina), Juan Pablo Rincón (Colômbia), André Reis, Cecília Homem de Mello e Patrícia Faria (Brasil), Manuel Teil (México), Camilla Isola e Pep Armengol (Espanha), Nathalie Cheron e Juliette Ménager (França), Lissy Holm, Leo Davis, Debbie McWilliams, Lucinda Syson e Priscilla John (Inglaterra), Frank Moiselle (Irlanda) e Francesco Vedovati (Itália) e Julie Schubert (EUA).

Katrina Bayonas, agente espanhola de atores como Penélope Cruz, Jordi Mollá e Alberto Ammann, também estará presente juntamente com o agente irlandês Richard Cook. A Spotlight (Inglaterra), maior plataforma online da Europa, que liga atores, agentes e diretores de casting marcará novamente presença.

A segunda edição do programa Passaporte decorre entre 27 e 30 de abril (as datas foram alteradas relativamente às inicialmente divulgadas), em espaços emblemáticos da cidade de Lisboa, entre a Sé e o Castelo. Durante as manhãs os diretores de casting terão entrevistas pessoais com atores e, á tarde, haverá workshops, dinâmicas de grupo e showcases dos atores selecionados.

O programa Passaporte conta com o apoio institucional do ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual e da Fundação GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas, que apoia financeiramente a realização do showreel de alguns dos candidatos.