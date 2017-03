Prémios Nico servirão de “incentivo a novos valores no cinema português”

O presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso, anunciou a criação dos Prémios Nico, de incentivo a novos valores no cinema português, em homenagem ao ator Nicolau Breyner, que morreu em março do ano passado.

“Achámos que era altura de todos os anos incentivar, com prémios Revelação ou Promessa, os novos valores que despontam na atividade cinematográfica”, disse Paulo Trancoso, durante a entrega dos Prémios Sophia do cinema português, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

“Iremos chamar a esses prémios Nicos, homenageando o nosso saudoso Nicolau Breyner, pelo apoio exemplar que ele sempre deu aos mais jovens”.