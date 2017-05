Cartaz Fringe do planalto do Pico ao centro da terra 

“Até as vacas estão contemplando transporte para chegar ao Fringe” diz Terry Costa, fundador do festival internacional de artes, Azores Fringe. Mas, pelos vistos, e de acordo com a programação da quinta edição do mais ecléctico certame de artes dos Açores para o mundo, nem as vacas necessitam esperar mais porque o Fringe vai ao encontro delas.

Aventuras no Fringe levam as suas audiências e artistas visitantes em trilhos, visitas ao centro da terra, viagens às lagoas, e percursos pedestres para conhecerem melhor a ilha montanha, sempre acompanhados por arte, artistas e algumas surpresas que só quem participa tem o privilégio de assistir.

Em destaque, ficam aqui três sugestões: visitas guiadas à MiratecArts Galeria Costa – um quilómetro de arte na natureza que acontece, em versão fácil e mini, já este sábado 27 de maio pelas 10 horas da manhã. Um percurso mais longo e que leva os aventureiros até à costa do lajido da Freguesia da Candelária, onde a Galeria Costa é localizada, acontece a 24 de junho.

A segunda sugestão: o trilho pedestre “Vulcões da Calheta de Nesquim”, organizado pelo Município das Lajes do Pico, com colaboração da Associação Os Montanheiros, que acontecerá na tarde do dia 17 de junho. Com um grau de dificuldade médio, o percurso de 11 Km tem previsão de 4 horas de caminhada. Para se inscrever contacte a Câmara Municipal das Lajes do Pico.

Finalmente, a terceira sugestão, acontecerá na manhã de 17 de junho. Será a vez de ir ao centro da terra com uma nova aventura. Furna Vermelha, um Geossítio do Geoparque Açores, onde as cores da lava e as suas formações geológicas apresentam um cenário deslumbrante, desvendando segredos do interior da terra. Inscrição necessária através do email parque.natural.