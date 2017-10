Atividades ‘Novembro Azul’ arranca a 11 de novembro com a Corrida dos Homens

Shares

Foram apresentadas, no auditório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, as atividades previstas para o mês de prevenção do cancro no homem, em particular do cancro da próstata, o ‘Novembro Azul’.

Nesta iniciativa, o presidente do Núcleo Regional, Ricardo Sousa, sublinhou que o ‘Novembro Azul’ é promovido em parceria por diversas entidades, com o objetivo de realizar atividades dirigidas à sociedade e em particular ao homem e ficadas na “consciencialização para as doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro da próstata”.

A primeira ação está marcada para o dia 11 de novembro, com a Corrida dos Homens, cuja concentração está marcada para as 18 horas, junto à Sé.

No dia 17, haverá um espetáculo musical de Miguel Pires, no Pestana Carlton Hotel.

A 19 de novembro, está prevista uma palestra na paróquia do Piquinho, e a 28 outra palestra, pelas 18 horas, no auditório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, subordinada ao cancro da próstata. “Nós vamos insistir para que a população esteja informada, depois cada uma dota os hábitos que quiser”, afirmou Ricardo Sousa, reforçando a necessidade de informar a população para esta problemática.