Nas bancas a edição 1054 do Tribuna da Madeira

IASAÚDE garante não haver casos de infeção por coronavírus

“Braço de ferro” entre Médicos e Mário Pereira

“Carnaval é Fantasia”

ETAR junto a escola no Campanário causa indignação

Invest Madeira é “instrumento ao serviço da economia regional”

O 20 de fevereiro em fotografias

Região na Essência do Vinho 2020

Madeira tem “condições ímpares”

Suspensão de voos para a Venezuela “escalda” a TAP

SeguraNet sensibiliza para os perigos

A eutanásia foi a votação na Assembleia da República. Os entraves de funcionalidade para a colocação em prática da eutanásia: como, quem, com que meios, foram as razões invocadas pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida para «carimbar» as propostas a vermelho. O CDS quer um referendo à eutanásia, mesmo que seja chumbada no Parlamento. Um estudo aponta que 73% dos Portugueses são a favor.Hospital Nélio Mendonça foi identificado como um Hospital de 2ª linha no espectro dos Hospitais Nacionais, para testes e análises.Os directores de serviço signatários exigem a demissão imediata do Director Clínico do SESARAM.As festividades carnavalescas decorrem até ao dia 1 de março, com um investimento na ordem dos 480 mil euros.A construção da ETAR no Campanário suscitou o descontentamento de vários moradores, nomeadamente de pais e encarregados de Educação. Tendo em conta que situa-se junto à Escola do 2º e 3º Ciclo Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, no Massapez.O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve presente, esta quinta-feira, 20 de fevereiro, na celebração de um acordo de parceria entre a Secretaria Regional de Economia, a ACIF e a SDM, o qual torna a Invest Madeira – Agência de Promoção de Investimento numa associação de direito privado, sem fins lucrativos, detida maioritariamente pelo Governo Regional e com dois parceiros importantes para a diplomacia económica externa da região autónoma.O Mercado dos Lavradores acolhe, até ao dia 29 de fevereiro, a exposição fotográfica que assinala os 10 anos da aluvião do 20 de fevereiro de 2010. A mostra reúne um total de 32 fotografias desse dia, segundo a visão de oito fotógrafos madeirenses que o viveram no terreno: Duarte Gomes, Élvio Fernandes, Gregório Cunha, Hélder Santos, Joana Sousa, João Homem de Gouveia, Mário Pereira e Rui Silva.O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), em articulação com as empresas do sector, vai promover, entre esta quinta-feira e domingo (20 a 23 de fevereiro), os vinhos tranquilos da Região, durante a Essência do Vinho 2020. Este certame, que terá lugar no Palácio da Bolsa, na cidade do Porto, é uma das mais importantes feiras vínicas realizadas em Portugal e destina-se a profissionais do sector e público em geral, contando com a presença de cerca 400 produtores de vinho nacionais e estrangeiros.Especialistas portugueses reuniram no Funchal para a «Knee Summit». Horácio Sousa, médico especialista em ortopedia e traumatologia, foi convidado a presidir à organização da 3.ª edição do «Knee Summit», conferência que se realizou pela primeira vez na Madeira e reuniu a ‘elite’ da artroscopia nacional. O ‘anfitrião’ não tem dúvidas que a ilha “tem todo o interesse em promover e desenvolver este tipo de reuniões, criando um nicho de mercado no Turismo de Congressos”.A suspensão dos voos durante 90 dias vai custar à companhia 10 milhões de euros em prejuízos diretos.A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), através da Equipa dos Ambientes Inovadores de Aprendizagem, da Direção Regional da Educação, em colaboração com o Consórcio Centro Internet Segura, do qual fazem parte a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., a Direção-Geral da Educação, o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., a Fundação Altice, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e a Microsoft Portugal, promoveram, nesta terça-feira, o III Encontro Regional SeguraNet, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos (EB23) Dr. Eduardo Brazão de Castro.

