Nas bancas a edição 1053 do Tribuna da Madeira

“Não queremos a Zona Velha transformada em museu”

Paulo Ferraz falta de formadores impede maior crescimento do padel

Madeira terá hospital de segunda linha

Paulo Cafôfo candidato à liderança do PS-M

Notícias são “totalmente falsas”

“Ameaças online” que os pais devem conhecer

Viagens (im)prováveis: um novo conceito para viajar

“A música significa muito”

No debate sobre «Deveres de Preservação e Defesa da Zona Velha da Cidade do Funchal» a deputada municipal do CDS, Carla de Freitas, aponta que “a reabilitação não é nem deve ser reconstrução”, realçando que “devemos recentrar algumas prioridades de investimento”. Miguel Silva Gouveia destacou o trabalho feito pela Câmara do Funchal, incluindo também a Fiscalização Municipal, que tem dado frutos e que mantém Zona Velha da cidade “como uma referência”.O diretor técnico da APRAM aponta também lacunas nos novos espaços para a modalidade na Quinta Magnólia. Se chove, o padel pára as atividades.A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantiu que Portugal tem “um robusto dispositivo de saúde pública” activado para o novo coronavírus e disse que já estão a ser identificados “hospitais de segunda linha”, entre os quais um na Madeira.Paulo Cafôfo vai apresentar a sua candidatura a Presidente do PS-Madeira este sábado, dia 15, pelas 10:30h, no Hotel Castanheiro. O candidato à liderança do Partido Socialista na Madeira diz que quer um “partido aberto e dinâmico”. O lema da sua candidatura «Avançar a Madeira Pelas Pessoas» retoma uma das imagens que caraterizam Cafôfo: a proximidade com as pessoas e o diálogo. Como o próprio refere na sua página no facebook: «A vida é feita de opções e esta faço-a com toda a convicção e a maior satisfação, na verdade faço-o mesmo com o coração, correspondendo ao desejo de uma grande maioria de militantes, que querem que eu seja o próximo Presidente do PS-Madeira.Sindicato dos estivadores fala em campanha com “motivações políticas”. O motivo para a polémica foi a falta de bens essenciais nas prateleiras de grandes superfícies da Madeira. Governo Regional com “forte aposta” em infraestruturas desportivas | Pág. 30Cada ano letivo novo vem com um aumento dos riscos online. Isto deve-se ao facto de as crianças começarem a usar mais os dispositivos eletrónicos – tanto dentro como fora das salas de aulas. Contudo, os adultos ainda não compreendem os riscos mais comuns que os seus filhos enfrentam. “Se tiver consciência das ameaças possíveis, pode tomar medidas para evitá-las. É por isso que os pais precisam de saber tudo sobre os perigos à espreita na Internet”, explica Daniel Markuson, o especialista em privacidade digital da NordVPN.O Museu do Açúcar, na Praça Colombo, foi o local escolhido para a apresentação do evento Viagens (im)prováveis, a cargo de António Barroso Cruz. A iniciativa, da Agência Abreu, proporcionou um momento intimista dando a conhecer aos presentes os novos destinos (im)prováveis para 2020, com um novo conceito para viajar.O casal Tatiana e Óscar Velosa, cantora e guitarrista, são o duo Inlay.

