Nas bancas a edição 1132 do Tribuna da Madeira

“Eu não admito que digam que os funchalenses são decadentes”

Em vésperas de assinalar os 513 anos da Cidade do Funchal, em entrevista ao «Tribuna», o Presidente da Câmara Municipal fala sobre o trabalho feito no mandato e o futuro traçado para a Cidade, caso seja reeleito. Miguel Silva Gouveia afirma que o Funchal “é uma cidade reerguida”, congratula-se pelos prémios recebidos e diz que quer aproximar o Funchal de uma capital europeia. Gouveia refuta as críticas feitas à Cidade “por quem está fechado dentro de um gabinete” e remata: “seja um Fiat 500, seja a andar a pé, o que importa é que nós estamos sempre presentes”.

Rogério quer dar continuidade a “trabalho bem feito”

O novo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, admite a possibilidade de existir um “desagravamento fiscal “paulatino” já em 2022. Para o seu antecessor na pasta, Pedro Calado, a redistribuição dos poderes faz com que o actual Executivo madeirense fique ainda “melhor”. O ex-vice-presidente do Governo Regional recordou que conseguiu concretizar uma “importante” redução dos impostos, que baixou a dívida bruta da Região Autónoma em quase 25% e que conseguiu atingir prazos médios de pagamento na Administração Pública na ordem dos 55 dias.

Governo exige “comportamentos adequados”

Casos de infecção por Covid-19 têm vindo a subir na «ilha dourada».

“Restos” dos milhões da Marina do Lugar de Baixo “vêm dar à costa”

O deputado Élvio Sousa, líder parlamentar do Movimento Juntos Pelo Povo (JPP), denunciou nas redes sociais uma situação patente no Lugar de Baixo.

“Não volto mesmo ao Governo Regional”

Pedro Calado garante que esta é uma “decisão irreversível”. Neste momento, o candidato pela Coligação PSD/CDS aponta, o seu foco é a Câmara Municipal do Funchal.

Gás Solidário chega a 22 mil famílias

O programa inicia-se no mês de setembro e terá uma dotação prevista, para o ano de 2021, no montante de 650 mil euros.

Apoios para as pescas e aquacultura pagos

O Governo Regional, através da secretaria regional de Mar e Pescas, pagou, até 31 de julho último, 2.160.829,35 euros de apoio à produção, transformação e comercialização de produtos da pesca e da aquacultura, valores referentes à atividade desenvolvida durante 2020.

