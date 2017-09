Operação “Festival Summer End” resulta em 4 detenções

O Comando Territorial de Beja, através do Destacamento Territorial de Almodôvar, realizou, entre os dias 1 e 3 de setembro, uma operação destinada ao patrulhamento e segurança do evento, garantindo a segurança de pessoas e bens, bem como a manutenção da ordem pública, na localidade de Almodôvar.

Foram detidas quatro pessoas, homens com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos, por tráfico de estupefacientes, detenção de arma ilegal (bastão), condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2 g/l e condução de veículo sem habilitação legal. Foram também elaborados cinco autos de contraordenação por consumo de estupefacientes, 22 ao Código da Estrada e cinco no âmbito da legislação ambiental.

Das apreensões, destacam-se:

· 52 doses de haxixe;

· Quatro gramas de folhas de cannabis;

· Duas gramas de liamba.

A GNR empenhou militares de diversas valências operacionais, entre as quais binómios de deteção de estupefacientes e manutenção da ordem pública, militares da Proteção da Natureza e Ambiente e da Investigação Criminal, garantindo assim que este evento decorresse em segurança.