‘Visita do Presidente do Governo das Canárias promissora para reforço da cooperação’

O Presidente do Governo dos Açores afirmou ontem que a visita do Presidente do Governo das Canárias à Região permitiu criar as condições políticas no sentido de reforçar as trocas comerciais e a conectividade marítima e aérea entre os dois arquipélagos.

“Esta visita acaba, assim, por ser fértil em termos dos seus resultados e promissora em termos daquelas que são as perspetivas de colaboração futura que se abrem, quer na componente das trocas comerciais, quer na componente política de coordenação de posições entre as duas regiões”, afirmou Vasco Cordeiro.

O Presidente do Governo dos Açores falava após ter assinado o Memorado de Entendimento com o Presidente do Governo das Canárias, no âmbito da visita que Fernando Clavijo Batlle, está a efetuar à Região, a convite de Vasco Cordeiro.

Relativamente às trocas comerciais entre os dois arquipélagos, Vasco Cordeiro afirmou que existe um potencial a ser trabalhado, salientando que se deve ter, porém, a consciência que a concretização destas relações comerciais não se faz apenas com a vontade política.

Neste enquadramento, o Presidente do Governo adiantou que, no âmbito desta visita, vão decorrer várias reuniões com parceiros sociais.

Após a reunião que decorreu entre os dois executivos, Vasco Cordeiro adiantou que, ao nível dos transportes aéreos assegurados pelas companhias SATA e Binder, terá de ser feita, também, uma análise do ponto de vista comercial e empresarial.

“Trata-se de duas empresas que avaliam, do ponto de vista comercial e empresarial, as suas operações. Se, do ponto de vista comercial e empresarial, essas operações fizerem sentido, do ponto de vista político, o que fazemos é exortar e apoiar este trabalho”, afirmou.

Depois de salientar que as duas companhias já têm acordos comerciais, o Presidente do Governo adiantou que, agora, trata-se de colocar esta questão a outro nível, aproveitando aquele que é o ativo que a SATA traz para este processo – a sua capacidade de ligação aos Estados Unidos e ao Canadá.

Outro aspeto abordado na reunião de trabalho tem a ver com a criação do AIR Center, plataforma que, articulada com outras plataformas ao nível das Canárias, pode traduzir-se num reforço mútuo da capacidade de conhecimento e investigação.

Em declarações aos jornalistas, Vasco Cordeiro adiantou, por outro lado, que a importância política desta visita prendeu-se, também, com o reforço da coordenação para a defesa dos interesses das duas regiões, quer no espaço da Macaronésia, quer no espaço da União Europeia.

Nesse sentido, salientou que este encontro permitiu mandar uma mensagem muito clara ao nível dos próprios Estados-Membros, sinalizando a atenção, o trabalho e a consciência que as Canárias e os Açores têm para os grandes desafios com que a União Europeia está confrontada no futuro próximo e que têm uma relevância decisiva para as Regiões Ultraperiféricas.

“Dessa forma, também instamos os nossos países – Portugal e Espanha – a uma atuação que, em sede da União Europeia, tenha presente estes desafios, que vão desde a apresentação, em breve, de uma nova Comunicação da Comissão Europeia sobre as Regiões Ultraperiféricas até ao cenário pós 2020 de discussão do novo quadro financeira para a União, passando pelo futuro da Política de Coesão”, disse.

“Da parte do Governo dos Açores, é com expectativa que aguardamos esta Comunicação da Comissão no sentido de perspetivarmos aquela que é a forma como a Comissão Junker encara este importante património da Região, que tem a ver exatamente com a ultraperiferia”, concluiu Vasco Cordeiro.