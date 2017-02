Barcelona lança academia de futebol na China

O clube espanhol Barcelona lançou na China uma academia de futebol para cerca de mil alunos, numa altura em que a nação mais populosa do mundo assume a ambição em converter-se numa potência da modalidade.

A antiga estrela do Barcelona Ronaldinho Gaúcho e o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, visitaram a nova academia, localizada na ilha tropical de Hainan, extremo sul do país.

“Para mim, a temperatura, o ambiente, as pessoas e sobretudo o terreno desta ilha serão algo único para o desenvolvimento do futebol na China”, afirmou o líder do clube espanhol.

A academia começa a operar no final deste ano e conta com sete campos de futebol. O espaço servirá ainda para a seleção nacional da China e os principais clubes do país treinarem.

A China, que figura em 86.º lugar no ‘ranking’ da FIFA, prevê construir 50.000 academias de futebol, até 2025, parte de um ambicioso plano de Pequim, que quer colocar o país ao nível das melhores seleções do planeta.